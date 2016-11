Belgen klimmen naar elfde plaats op World Cup of Golf

Door: redactie

26/11/16 - 09u04 Bron: Belga

© afp.

Met een derde ronde in 70 slagen heeft het Belgische duo Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts op dag drie een goede zaak gedaan op de World Cup of Golf (7.545.700 euro) op de Kingston Heath-golfbaan in het Australische Melbourne.