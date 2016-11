Jeff Jacobs enige Belg in 1/16de finales WK snooker amateurs

Door: redactie

26/11/16 - 08u23 Bron: Belga

© Facebook Jeff Jacobs.

Op het WK snooker voor amateurs heeft Jeff Jacobs zich in het Qatarese Doha als enige Belg voor de zestiende finales geplaatst. Kevin Van Hove en Tomasz Skalski werden in de 1/32ste finales uitgeschakeld.

Jacobs, als tiende reekshoofd voor de 1/32ste finales geplaatst, won met 4-2 van de Hongkonger Man Ming Wa. Om een plaats bij de laatste zestien neemt de Antwerpenaar, deze week 21 geworden, het op tegen de Indiër Lucky Vatnani.



Kevin Van Hove was als 38ste eveneens rechtstreeks voor de 1/32ste finales geplaatst en verloor daarin met 4-3 van de Iraniër Arman Dinarvand. De Europese kampioen van 2007 gaf daarbij een 0-2 en 1-3 voorsprong uit handen.



Tomasz Skalski kwam pas als 66ste uit de groepsfase en moest zo nog in de 1/64ste finales aan de bak. Daarin versloeg hij Mohammed Alshamsi uit de Verenigde Arabische Emiraten met 4-2. Een ronde later bleek tweede reekshoofd Mohamed Shehab, ook uit de Emiraten, met 4-1 te sterk.



Bij de masters kennen de drie Belgische deelnemers hun tegenstander in de 1/32ste finales. Johny Moermans neemt het op tegen thuisspeler Mohammed Al-Binali, Alain Vandersteen geeft de Mauritiaan Moosa Saleem partij en Mario Van Herk staat tegenover de Pakistaan Muhammad Azhar Khan.



Uitslagen van vrijdag:

Mannen:

1/64ste finales:

Tomasz Skalski (Bel) - Moahmmed Alshamsi (VAE) 4-2

65-6, 60-65, 66-23, 56-43, 45-55, 85(85)-0

1/32ste finales:

Mohamed Shehab (VAE) - Tomasz Skalski (Bel) 4-1

67-13, 22-104(65), 81(61)-1, 76-0, 63-44

Jeff Jacobs (Bel) - Man Ming Wa (HKo) 4-2

64-46, 1-61, 73-40, 59-17, 22-68, 70-0

Arman Dinarvand (Irn) - Kevin Van Hove (Bel) 4-3

28-66, 33-66, 84-18, 48-63, 76-7, 57-10, 61-33



Vrouwen:

Groep E:

Cathy Dehaene (Bel) - Kerry De Pradines (Aus) 3-2

50-16, 52-34, 20-56, 24-59, 59-33



Masters:

Groep M:

Mario Van Herk (Bel) - Daniel Poly (Bel) 3-0

79-26, 117(80)-1, 74(54)-10

Groep Q:

Alain Vandersteen (Bel) - Shairbek Mamatoktorov (Kir) 3-0

53-13, 70-29, 68-11