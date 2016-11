Topjudoka neemt afscheid: "Ilse Heylen moet heilig worden verklaard"

© belga.

Ilse Heylen is op haar afscheidsfeest als judoka in haar woonplaats Geraardsbergen bedolven onder de felicitaties met lovende sprekers ter plaatste en videoboodschappen uit de hele wereld. Met haar echtgenoot Olivier Berghmans maakte ze van de gelegenheid gebruik om de Ilse Heylen Judo Academy boven de doopvont te houden.

Burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen opende voor een bomvolle Feestzaal De Spiraal de tsunami van felicitaties en gelukwensen voor de toekomst. "Ik ben bijzonder fier dat wij sinds 2007 in onze stad één van de grootste topsporters van België en de wereld als medeburger hebben, maar ook één van de meest authentieke mensen die ik ken."



Sportjournalist Luc Wuyts somde de tien uitzonderlijke talenten op van Ilse Heylen: "Authenticiteit, nooit grootspraak, intelligentie, dopingvrij, altijd in topvorm, topconcentratie, graag judo doen, altijd kunnen terugkeren naar de top, grootst aantal internationale medailles behaald als Belg en olympisch brons in Athene".



Voorzitter Kris Droog vroeg om Ilse Heylen heilig te verklaren: "In Rotterdam werd Ilse Europees kampioen. Belgen lusten geen Heineken, maar die dag smaakte het als een godendrank. Dat is een mirakel en op basis van een mirakel kan je heilig verklaard worden."



Patrick Fierens, baas van Olivier Berghmans, was trots dat hij zijn logistiek manager, personeelschef en preventieadviseur heeft kunnen sponsoren: "Wij hebben er voor gezorgd dat Olivier al de stages en wedstrijden aan de zijde van Ilse heeft kunnen staan. Ilse heeft dat beloond met een een karrevracht aan medailles en successen, en dat maakte iedereen binnen de firma trots op haar. Het is de teamspirit binnen ons bedrijf ten goede gekomen."



Patrick Wendelen van Sportscom, Ilse Heylen en Olivier Berghmans stelden vervolgens de Ilse Heylen Judo Academy voor. "Wij gaan al onze ervaring opgedaan op en naast de mat ter beschikking stellen van nog actieve judoka's, maar wij richten ons ook tot het bedrijfsleven met workshops, clinics en teambuilding events", vatte Heylen de missie van haar nieuwe zaak samen, nadat zij eerder uitvoerig haar ouders en alle aanwezigen had bedankt voor alle steun tijdens haar topsportcarrière.



In twee verrassingsvideo's werd eerst de indrukwekkende carrière van Heylen nog eens in beeld gebracht. Daarna kreeg zij felicitaties van over heel de wereld van ex-collega's, trainers, scheidsrechters uit binnen- en buitenland, Marius Vizer van de Internationale Judofederatie en minister van Sport Philippe Muyters.