Onze nationale handbaldames zonder twee belangrijke speelsters tegen Groot-Brittannië

25/11/16 - 19u30 Bron: Belga

Onze Belgische handbalmannen zij aan zij, morgen en overmorgen komen hun vrouwelijke collega's in actie. © belga.

De Belgische handbalsters geven morgen (14u30) en overmorgen (12u00) in het Schotse Edinburgh Groot-Brittannië partij in twee vriendschappelijke interlands. Ze doen dat zonder Sinne Bes en Edel Robyns. Bes liep deze week een blessure op, Robyns zegde om professionele redenen af. Dagmar Nelissen (FC Köln Handball) komt bij de selectie.

"We zien twee belangrijke speelsters afhaken en dat is jammer", verklaarde bondscoach Linde Panis. "We hebben een jonge, talentvolle en enthousiaste groep, maar we zijn nog niet echt heel breed. In die zin is het ontbreken van elke speelster van dat niveau toch wel een aderlating."



Waardemeter

Toch gaat Panis vol voor winst. Begin oktober versloegen de Belgen Congo met 30-31 en die prestatie wil ze dit weekend bevestigd zien. "Congo was voor ons een eerste test. Begin oktober waren we nog in de voorbereidingsfase van ons project. Winnen was niet belangrijk, het was eerder mooi meegenomen. Nu is de situatie anders. Groot-Brittannië is een ploeg van ons niveau. Dit is een waardemeter om te weten waar we staan. Onze ambitie is beide wedstrijden te winnen. Veel weten we niet van Groot-Brittannië. In 2012 bouwden ze een ploeg voor de Spelen in Londen, maar de vraag is hoeveel daar na vier jaar nog van overblijft. Net als wij nemen zij momenteel niet deel aan officiële EK's en WK's. Qua niveau denk ik dat we elkaars evenknie zijn."