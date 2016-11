Gewichtheffer Ilya Ilyin moet twee keer goud inleveren, nog 6 andere namen geschrapt

Door: redactie

25/11/16 - 18u47

© photo_news.

De lijst van dopingzondaars op de Olympische Spelen van 2008 en 2012 blijft maar aangroeien. Het Internationaal Olympisch Comité heeft nog eens zeven namen uit de uitslagen geschrapt. De Kazachse gewichtheffer Ilya Ilyin, één van de grootse namen in de sport, is het grootste slachtoffer. Hij moet twee keer goud inleveren.

Bij een nieuwe analyse van een op de Spelen van 2008 afgenomen staal werden er bij Ilyin sporen van de anabole steroïde stanozolol teruggevonden en bij een staal van 2012 stanozolol en dehydrochlormethyltestosteron (turinabol), ook een anabole steroïde. Zowel in Peking als in Londen was Ilyin de beste in de klasse tot 94 kilogram. Hij is de enige Kazach die twee keer olympisch kampioen werd. De Kazachse gewichtheffers waren de jongste tien jaar bijzonder succesvol. Op de Spelen van Londen en Peking veroverden ze vijf keer goud. Die medailles zijn ze na de hertesten van het IOC inmiddels allemaal kwijt. Op de Spelen van dit jaar in Rio de Janeiro bezorgden de gewichtheffers Kazachstan één keer goud, één keer zilver en drie keer brons.



Vijf van de zes andere sporters waarvan het IOC de namen vandaag bekendmaakte zijn Wit-Russen. Aksana Miankova, olympisch kampioene hamerslingeren 2008 en zevende in 2012, werd net als Ilyin uit de uitslagen van beide Spelen geschrapt. Ook zij testte twee keer positief op anabole steroïden (stanozolol, dehydrochlormethyltestosteron en oxandrolon). Haar landgenote Natalia Mikhnevich, gebruikte eveneens anabole steroïden en moet het zilver dat ze in 2008 in het kogelstoten veroverde afstaan. Pavel Lyzhyn, vierde in het hamerslingeren in 2008, Sviatlana Usovich, 23e op de 800 meter in 2008, verspringster Nastassia Mironchyk-Ivanova, zevende in 2012, en de Azerbeidzjaanse gewichthefster Boyanka Kostova, vijfde in de klasse tot 58 kilogram in 2012, zijn de andere atleten die met vertraging tegen de dopinglamp liepen.



Het IOC voert met nieuwe opsporingstechnieken testen uit op meer dan duizend stalen die tijdens de Spelen van 2008 en 2012 afgenomen werden. De hertesten leverden al meer dan honderd positieve dopinggevallen op en het einde lijkt nog niet in zicht. De meeste betrapte atleten komen uit Rusland of andere Oost-Europese landen. Het IOC plant ook nieuwe testen voor de Winterspelen van 2014 in Sochi.