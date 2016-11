Snoeiharde rap battle tussen Usain Bolt en James Corden maakt publiek helemaal gek

Door: redactie

25/11/16 - 18u36

video Sprintlegende Usain Bolt was deze week te gast in 'The Late Late Show' van James Corden. De Britse acteur, comedian en presentator daagde de Jamaicaan uit voor een rap battle en dat werd er ééntje op het scherp van de snee. Beide heren deelden zoals het hoort enkele stevige speldenprikken uit.

De medailles van Bolt vormden de rode draad doorheen de battle. "Je hebt 14 gouden medailles minder dan Michael Phelps. Hoe is het om een sport uit te oefenen waar mensen slechts om de vier jaar naar kijken?", stak Corden van wal, maar Bolt had een antwoord klaar. "Ik loop mijn races in tien seconden, dat is exact de tijd dat jij het kan volhouden in bed. Toen ik onlangs telde had ik negen gouden medailles. Negen, dat is ook het aantal keer dat jij tot dusver seks had."



Met die laatste opmerking maakte Bolt het publiek helemaal gek. Dat riep hem dan ook uit tot winnaar van de battle.