Jonge bokser stapt voor het eerst in de ring, maar niemand had gedacht dat zijn debuut zo zou eindigen

De eerste bokskamp van Kuba Moczyk, een 22-jarige amateurbokser residerend in het Engelse plaatsje Great Yarmouth, is hem meteen ook fataal geworden. Hij ging knockout en de impact van de klap was zo groot dat alle hulp uiteindelijk te laat zou komen.

Moczyk maakte zijn debuut afgelopen zaterdag in het Tower Complex in Great Yarmouth - een thuismatch voor de jongeman die het levenslicht zag in Polen. Hij deed het niet onaardig, tot hij in de derde en laatste ronde knockout ging. Hij werd in allerijl afgevoerd naar het plaatselijke James Paget University Hospital, maar nadat hij vijf dagen in coma lag zou hij daar - met zijn familieleden aan zijn zijde - uiteindelijk woensdag ook overlijden.



Leon Docwra, een lokale bokspromotor, sprak inmiddels zijn medeleven uit voor de veel te jong gestorven Moczyk. "Ik sprak al met Kuba's tante en zus en ze zijn er echt kapot van - wat een prachtige familie, die bovendien ook erg close is. Hij ging nooit een kampioen worden - ook al was hij erg goed - maar hij was eigenlijk ietsje te goedhartig om het ver te schoppen. Een ring betreden is een grote stap en vergt veel lef, maar iedereen was apetrots op hem."