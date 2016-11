Belgische medaillewinnaars van Paralympische Spelen gehuldigd in Brussel

Door: redactie

24/11/16 - 23u00

Tafeltennisser Florian van Acker werd gehuldigd. © belga.

De Belgische medaillewinnaars van de Paralympische Spelen in Rio zijn vanavond in Brussel gehuldigd door het Belgisch Paralympisch comité (BPC). Onder meer Marieke Vervoort, Laurens Devos en Joachim Gérard werden in de bloemetjes gezet. Met maar liefst 11 medailles was het voor de Belgische delegatie de meest succesvolle editie in 16 jaar.