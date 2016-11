Jans krijgt 3-0 om de oren van Thaise Sukritthanes

Door: redactie

19u13

© epa.

Wendy Jans heeft haar laatste groepswedstrijd op het WK snooker verloren. In het Qatarese Doha moest de vijfvoudige wereldkampioene een 3-0 nederlaag ondergaan tegen de Thaise Waratthanun Sukritthanes. Desondanks is ze één van de reekshoofden op de hoodtabel. Ook Jeff Jacobs, Kevin Van Hove, Alain Vandersteen zijn ondertussen als zeker van een plaats op de hoofdtabel.

In een eerste gelijkopgaande frame was het Sukritthanes die de bovenhand nam. Jans speelde niet haar beste snooker en moest in de volgende twee frames duidelijk haar meerdere erkennen in de Thaise die breaks lukte van 48 en 36.



Jacobs speelde opnieuw een stevige wedstrijd. Zo versloeg hij de Sri Lankaan Mohamed Mubeen met 4-1 en dit na onder meer een 64 break. De 21-jarige uit Schilde is groepswinnaar en is één van de beschermde spelers in de eindfase.



Ook Kevin Van Hove staat op de hoofdtabel. De voormalige Europese kampioen, die nog twee play-off frames moest spelen, won van de Egytenaar Ibrahim Mohamed maar verloor van de Hongkonger Ming Wa Man, waardoor hij tweede werd in de groep.



Alain Vandersteen won bij de masters zijn derde wedstrijd met 3-2 van de Canadees Jason Williams. Met nog één wedstrijd te spelen is hij ook zeker van de eindfase. Bij winst in zijn laatste wedstrijd is hij ook een beschermde speler.



Johny Moermans kreeg een 3-0 aangesmeerd van de Welshe ex-prof Darren Morgan. Enkel in de derde frame zat er winst in. Meervoudig wereldkampioen Mogan lukte breaks van 52, 77 en 90. Mario Van Herk verloor met 3-1 van de Indiër Dharminder Lily. Met nog één wedstrijd te spelen tegen de Fransman Daniel Poly is ook hij vrijwel zeker van een plaats op de hoofdtabel. Cathy Dehaene verloor met 3-1 van de Filipijnse Floriza Andal.



Uitslagen:



MANNEN



Jeff Jacobs (Bel) - Mohamed Mubeen (SRi) 4-1



77/23 - 79/36 - 77/42 - 24/60 - 98(64)/13



VROUWEN



Waratthanin Sukrittthanes (Tha) - Wendy Jans (Bel) 3-0



48/38 - 82(48)/35 - 77(36)/11



Floriza Andal (Fil) - Cathy Dehaene (Bel) 3-0



63/48(33) - 62/49 - 17/74 - 48/14



MASTERS



Dharminder Lily (Ind) - Mario Van Herk (Bel) 3-1



84(42)/12 - 67/12 - 48/70 - 63/18



Darren Morgan (Wal) - Johny Moermans (Bel) 3-0



133(52,77)/4 - 124(90)/9 - 72/46



Alain Vandersteen (Bel) - Jason Williams (Can) 3-2



42/75 - 65/18 - 34/46 - 59(43)/25 - 65/34