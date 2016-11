Judoka Ilse Heylen krijgt morgen groot afscheidsfeest

© photo news.

Ilse Heylen organiseert vrijdagavond in Geraardsbergen een groot afscheidsfeest voor al haar trouwe fans en geeft tegelijkertijd het startschot voor haar gloednieuwe zaak, de Ilse Heylen Judo Academy.

Vrijdagavond vanaf 19 uur ontvangt Heylen haar supporters en sympathisanten in Feestzaal De Spiraal in Geraardsbergen. Tijdens het officieel gedeelte komen onder meer Guido De Padt, burgemeester van Geraardsbergen, en Kris Droog, voorzitter van de supportersclub Ilse Heylen Fanatics, aan het woord. Verder zijn er twee verrassingsmomenten voorzien voor Heylen, die ten slotte zelf haar plannen zal ontvouwen rond de gloednieuwe Ilse Heylen Judo Academy. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door Rudy Hammond@Blue Ladies.



52 medailles

Ilse Heylen behaalde in haar carrière 52 medailles op internationale wedstrijden en is daarmee veruit de meest succesrijke Belgische judoka ooit. Ze is daarmee zelfs de achtste beste judoka aller tijden. Het hoogtepunt voor Heylen was de bronzen plak op de Spelen van Athene in 2004. Op EK's stond ze liefst zes keer op het podium. Haar topsportcarrière, die negentien jaar duurde, werd vijf keer onderbroken door een zware blessure die telkens negen maanden revalidatie kostte.