Deze mountainbiker waagt zich aan downhillparcours op... een oude stadsfiets

Marie Rutsaert

24/11/16 - 10u57 Bron: Red Bull

video

Fabio Wibmer doet bij ons geen belletje rinkelen, maar de 21-jarige Oostenrijker is nu al een grote naam in de wereld van het mountainbiken. In een filmpje bewijst de jonge waaghals dat hij geen hypermoderne fiets met alle nieuwe snufjes nodig heeft. Hij besloot om zijn limieten te testen met een oude stadsfiets op een downhillparcours. Hij veranderde alleen de remmen en de pedalen van de fiets om zeker te zijn dat hij voldoende grip zou hebben. Daarna trok hij de bergen van Salzburg in en dat zorgde voor deze spectaculaire beelden.