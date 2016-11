Sergey Karjakin blijft op koers voor wereldtitel schaken

Door: redactie

De Rus Sergej Karjakin heeft in de negende partij om de wereldtitel schaken zijn voorsprong van 1 punt weten te behouden op de Noor Magnus Carlsen. De Russische uitdager speelde (nog maar eens) remise tegen de Noorse titelverdediger en bracht daarmee de stand op 5-4. Er staan nog drie reguliere partijen op het schema in New York.

Karjakin heeft tegen de verwachtingen in de overhand in de tweekamp. De 26-jarige Rus is voorlopig de enige die een partij wist te winnen. Dat was de achtste. Alle overige partijen eindigden in een puntdeling.



De negende partij duurde liefst zes uur. Karjakin speelde met de witte stukken en was opnieuw niet uit zijn evenwicht te brengen. Carlsen probeerde het wel, maar zijn verrassingstactiek werkte niet. Integendeel, Karjakin had na zo'n veertig zetten het meeste zicht op de overwinning. Na 74 zetten zag de Rus toch geen mogelijkheden zijn lichte voordeel uit te buiten en besloten de grootmeesters elkaar de hand te schudden.



Carlsen sprak dit keer wel in de persconferentie na afloop. De Noorse schaker, al jarenlang de beste van de wereld, was na de achtste partij boos weggelopen zonder een woord te zeggen omdat hij vond dat hij te lang moest wachten. Zijn analyse woensdag was kort maar krachtig: "Er waren veel moeilijke momenten, maar ik ben blij dat ik het heb overleefd."



De tiende partij is voor donderdag. Carlsen heeft dan wit.

