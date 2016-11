Charleroi pakt tweede overwinning op rij in Champions League basketbal

Door: redactie

Charleroi heeft op de zesde speeldag in de Champions League basketbal zijn tweede opeenvolgende zege behaald. Spirou klopte het Poolse Zielona Gora in de Spiroudome met 86-69 (20-22, 27-19, 18-13, 21-15).

Eerder ging Charleroi in groep E kansloos onderuit tegen Besiktas (75-92), AEK Athene (58-80), Sassari (95-75) en Ludwigsburg (78-96). Vorige week knoopten de Henegouwers na vier nederlagen aan met de zege tegen het Servische Partizan (70-84). De Amerikaan Dietrich James Richardson (23 punten) nam Spirou tegen de Polen opnieuw op sleeptouw. Zijn landgenoot Brandon Bowman (18 punten) en de Canadees Jevohn Shepherd (13 punten) deden ook een aardige duit in het zakje. Dankzij de dubbele overwinning laat Charleroi de achtste en laatste plaats in groep E aan het Hongaarse Szolnoki Olaj. De Henegouwers nemen het volgende week dinsdag (29 november) op de laatste speeldag van de heenronde op tegen de Hongaren. Met nog acht wedstrijden te gaan bezet de tienvoudige Belgische kampioen met acht punten de zevende plaats in de stand. De vijf groepswinnaars stoten samen met de beste drie nummers twee rechtstreeks door naar de achtste finales van de play-offs. De overige twee nummers twee gaan naar de eerste ronde, net als de nummers drie en vier en de beste vier nummers vijf. De slechtste vijfde krijgt net als de zesde en de zevende een plaats in de achtste finales van de Europe Cup. De achtste is uitgeschakeld.

Mindere prestaties bij de andere Belgische teams

Limburg United heeft op de zesde en laatste speeldag in de FIBA Europe Cup zijn eerste Europese overwinning in de clubgeschiedenis geboekt. De Limburgers, die al uitgeteld waren voor de tweede ronde, boekten een 77-84 zege (19-17, 13-23, 28-19 en 17-25) op het parket van het Franse Gravelines. De Amerikanen Ben Simons (29 punten) en Seth Tuttle (18 punten, 8 rebounds) namen het voortouw in het eerste Europese succes voor Limburg United. De troepen van coach Brian Lynch verloren hun vijf andere groepswedstrijden en eindigen met zeven punten op de laatste plaats in poule B. Voor aanvang van de match tegen Gravelines waren de Limburgers al uitgeschakeld.



Dinsdag verloren ook Antwerp en Bergen hun slotwedstrijd in de FIBA Europe Cup. De Giants waren wel al zeker van een plaats in de tweede ronde (zes groepen van vier). Bergen moest de resultaten in de andere groepen afwachten, maar bleek uiteindelijk een te mager doelpuntensaldo (-7) te hebben om aanspraak te maken op de volgende ronde. Ook Brussels, dat woensdagavond om 22u nog tegen het Portugese Benfica speelt, kan niet meer doorstoten.