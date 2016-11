Brecel raast met 6-0 voorbij Indiër Mehta op UK Championship

Door: redactie

23/11/16

Luca Brecel (WS 31) heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde op het UK Championship snookertoernooi (euro 995.400) in het Engelse York. De 21-jarige Limburger, die in 2012 als 17-jarige maar nipt de kwartfinale verloor van de Engelsman Shaun Murphy, speelde een zeer sterke wedstrijd.

Zijn tegenstrever, de Indiër Aditya Mehta (WS 98), in 2013 nog verliezend Indian Open finalist, werd op alle vlakken overklast. Enkel in de eerste frame kon Mehta voor enig tegenwerk zorgen. In de volgende vijf frames kon hij slechts 49 punten scoren.



In zijn volgende wedstrijd neemt Brecel het op tegen de winnaar van het Engels duel tussen Sam Cragie (WS 94) en Mark King (WS 22). Laatstgenoemde won zondag de Northern Ireland Open.