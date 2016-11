Bolt: "Het is niet meer zo plezant als vroeger. Nu moet ik op tijd in bed kruipen en kan ik minder uitgaan"

Valerie Hardie

Over tien maanden is het rijk van Usain Bolt definitief uit. Na het WK van 2017 laat de snelste man op de planeet een erfenis na die door zijn opvolgers haast niet te evenaren zal zijn. Hoeveel zweet, bloed en tranen het de 30-jarige Jamaicaan kostte om die nalatenschap bij elkaar te sprinten, is vanaf maandag in z'n biopic 'I am Bolt' te zien: "Soms zou ik graag weer gewoon een mens zijn."

Usain Bolt die z'n T-shirt aan het strijken is in zijn hotelkamer in Monaco. Niet meteen een beeld dat je met de flashy Jamaicaan associeert en toch is dat hoe hij in zijn biografische film in de eerste scène te zien is. Zijn leven zoals het is - soms glamoureus, met wulpse dames en wilde party's, maar net zo goed verveelt hij zich kapot, zoals elke sterveling. Zo is hij, midden in de nacht in het zoveelste hotel, rondjes aan het draaien op zijn hoverboard. Bolt kan de slaap niet vatten en besluit dan maar om met z'n camera te praten. De blingbling van zijn bestaan is dan ver weg. Zelfs supersterren zijn soms eenzaam.



Regisseurs Gabe en Benjamin Turner filmden Usain Bolt achttien maanden lang met hun camera, van voor het WK van 2015 in Peking tot na de Spelen van Rio. Maandag komt hun film 'I am Bolt' uit in de cinema en is ook de dvd te koop. De film legt de klemtoon op de grootsheid van z'n olympische daden. Geen enkele atleet domineerde ooit de drie spurtafstanden zoals Bolt dat deed - in 2008, 2012 én 2016 - en de kans dat iemand hem zal evenaren, laat staan overtreffen, lijkt niet bijzonder groot.



