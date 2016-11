Belgische tafeltennissers winnen 1-3 in Slovenië, vrouwen kennen minder succes tegen Zweden

Door: redactie

23/11/16 - 07u35 Bron: Belga

In hun tweede kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap tafeltennis voor mannenteams hebben de Belgen gisteren in Nova Gorica een 1-3 zege geboekt tegen Slovenië. Het is de eerste zege voor de Belgen. Begin deze maand gingen ze tegen Polen met 0-3 onderuit.

In groep H staan de drie landen nu gelijk. Polen verloor immers met 1-3 van Slovenië.



Er zijn tien kwalificatiegroepen van drie landen, die elkaar twee keer (thuis en uit) bekampen. De groepswinnaars spelen in 2017 om de titel in de Championships Division, de nummers drie gaan naar de Challenge Division. De landen die tweede worden in hun kwalificatiegroep spelen onderlinge barrageduels (heen en terug) om vijf plaatsen in de Champions Division.



Slovenië - België 1-3



Bojan Tokic - Robin Devos 2-3 (10-12, 11-2, 11-9, 5-11, 7-11)



Darko Jorgic - Cedric Nuytinck 3-1 (11-7, 10-12, 11-3, 13-11)



Deni Kozul - Martin Allegro 1-3 (6-11, 16-14, 5-11, 6-11)



Bojan Tokic - Cedric Nuytinck 0-3 (8-11, 7-11, 5-11) .