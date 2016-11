Antwerp en Bergen lijden nederlaag in FIBA Europe Cup

Door: redactie

23/11/16 - 06u24 Bron: Belga

Yannick Schoepen (hier in het rood) was het best bij schot voor de Antwerpenaren. © photo news.

Antwerp en Bergen hebben gisteravond allebei een nederlaag geleden op de zesde en laatste speeldag in de eerste groepsfase van de FIBA Europe Cup. De Antwerpenaars waren wel al zeker van een plaats in de tweede ronde (zes groepen van vier). Bergen moet de resultaten in de andere groepen afwachten en weet vandaag pas of het door mag.