Oostende gaat met 76-70 onderuit bij het Servische Mega Leks

22/11/16 - 20u55 Bron: Belga

Landskampioen BC Oostende heeft deze avond zijn mooie reeks van vijf zeges op rij (in alle competities samen) tot een einde zien komen in Sremska Mitrovica. Oostende verloor op de zesde speeldag van de Champions League basketbal met 76-70 van het Servische Mega Leks. De West-Vlamingen stonden aan de pauze 13 punten voor, maar gaven hun voorsprong nog helemaal weg.

Met een 35-48 ruststand leek er niets aan de hand voor Oostende, maar de landskampioen begon de tweede helft dramatisch. De Serviërs namen een snelle start (12-2) en daar kon Oostende nooit van herstellen. De score van de tweede helft bedroeg 41-22, waardoor Mega Leks uiteindelijk nog makkelijk aan het langste eind trok. Corry Walden was bij Oostende de meest trefzekere speler met 15 punten.



Oostende staat in groep D nu zesde met acht punten na zes speeldagen. Het staat net achter Mega Leks, dat evenveel punten heeft. De eerste vier uit elke groep en de beste vier vijfdes (uit vijf groepen) gaan door naar de play-offs.



Op woensdag 30 november (20u30) ontvangt Oostende in de zevende speelronde het Kroatische Cibona Zagreb.