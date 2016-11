Door: redactie

De Britse springruiter Nick Skelton is vandaag door de internationale ruitersportfederatie FEI verkozen tot Ruiter van het Jaar. De 58-jarige Stelton kroonde zich afgelopen zomer in Rio op zijn zevende Spelen voor het eerst tot olympisch kampioen. De 21-jarige Duitser Sönke Rothenberger, die met Duitsland olympisch goud veroverde in de dressuur per team, kreeg de prijs voor de rijzende ster van het seizoen.