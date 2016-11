Belgian Cats strijden morgen om kwalificatie in Polen

Door: redactie

22/11/16 - 15u47 Bron: Belga

Kim Mestdagh © belga.

De Belgische basketbalvrouwen spelen morgen in en tegen Polen hun laatste EK-kwalificatiewedstrijd. In Walbrzych (20u15) volstaat voor de vrouwen van bondscoach Philip Mestdagh een nederlaag met 31 punten voor kwalificatie voor het EK in 2017 in Tsjechië (16-25 juni). Het zou voor de eerste keer in negen jaar zijn dat de Belgian Cats zich plaatsen voor een EK.

De Belgische vrouwen, momenteel tweede in hun groep met vijf punten, hebben één wedstrijd minder gespeeld dan leider Wit-Rusland (6 punten). De Wit-Russische vrouwen gingen zaterdag in Namen met 67-61 de boot in. Polen staat derde met vier punten uit drie matchen.



"Het doel is om als eerste in de groep te eindigen", opende bondscoach Philip Mestdagh. Mestdagh verwelkomde vandaag, een dag later dan de andere speelsters, Ann Wauters. Zij bleef een dag langer in België om haar geteisterde rug te laten verzorgen.



"We mogen de match niet beginnen met de gedachte aan een nederlaag", ging Mestdagh verder. "We willen winnen om zo een zware loting te vermijden, ook al is het op dit moment nog niet zeker dat de de resultaten in de kwalificatiecampagne de loting (die op 9 december in Praag plaatsvindt) zullen beïnvloeden. Bovendien moet deze ploeg kunnen laten zien dat ze resultaten kan halen in moeilijke omstandigheden. Dat kan belangrijk zijn naar de toekomst toe."



Polen ging in februari in Namen nog zwaar onderuit tegen de Belgian Cats (100-63) en ontvangt de Belgische vrouwen woensdag met een sterk verjongd team, zonder enkele sleutelspeelsters. "Ik zie dat juist als een gevaar", aldus Mestdagh. "Het zal zeker niet makkelijker worden, want het blijft een team dat veel loopt en sterk is in de rebound. Dat laatste is bij ons juist niet het sterkste punt."



De winnaars van de negen groepen en de beste zes tweedes plaatsen zich voor de eindronde.