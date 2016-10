Drie mannen opgepakt na dodelijke schietpartij met dochter Tyson Gay

© ap.

Drie mannen zijn in staat van beschuldiging gesteld na de schietpartij die het leven kostte aan de dochter van topspurter Tyson Gay. De 15-jarige Trinity Gay werd gisteravond doodgeschoten op de parking van een restaurant in Lexington (Kentucky). Volgens getuigen namen enkele personen die in twee geparkeerde wagens zaten, elkaar onder vuur. Trinity Gay kreeg een kogel in de nek en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.



Na de schietpartij werden drie personen opgepakt. Dvonta Middlebrooks zou volgens de politie verschillende schoten hebben afgevuurd. Ook Chazerae Taylor en zijn zoon D'Markeo zijn in staat van beschuldiging gesteld. Een woordvoerder van de politie liet weten dat Trinity Gay zich tijdens de schietpartij zo goed als zeker niet in één van de auto's bevond. Intussen krijgen de klasgenoten van Trinity, die in Lexington naar school ging, professionele hulp.



De 34-jarige Tyson Gay is een gewezen wereldkampioen op de 100 en 200 meter (telkens in 2007). Op de 100 meter is hij nog altijd de op één na snelste man aller tijden, na de Jamaicaan Usain Bolt. Ook dochter Trinity werd volgens Amerikaanse media beschouwd als een talent op de sprintnummers.