Ann Wauters ziet haar LA Sparks verliezen en zo is titelstrijd héél spannend

Bewerkt door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 11u18 Bron: Belga

© ap.

De Minnesota Lynx hebben in het Staples Center in Los Angeles de vierde wedstrijd in de finale van de WNBA gewonnen. Ze versloegen de Los Angeles Sparks met 79-85. Ann Wauters kwam niet in actie bij de LA Sparks. Het is nu 2-2 in de finale. Een belle zal dus over de titel beslissen.