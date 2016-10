Now or never, Ann Wauters op de rand van nieuw topmoment in carrière: "Dit moment moeten we grijpen"

Door: Valerie Hardie

17/10/16

© belga.

Ann Wauters, een icoon in het basketbal, staat met de LA Sparks in de finale van de WNBA. Twee zeges zijn al binnen, nog één te gaan. Wij houden u dagelijks up to date over hoe het haar vergaat. We belden haar kort voor de tweede thuismatch in Los Angeles.

"Veel trainen was er vanochtend niet bij in Staples Center. Blijkbaar ligt de ijspiste van de LA Kings onder onze parket en de vloer voelde niet alleen ijskoud maar ook ongelooflijk glad aan. Ze hebben dan een blazer aangezet en na een uur was het al aangenamer maar je kan wel raden dat de focus toch wat minder was. Meestal is dat geen goed teken. Het zou toch een grote ontgoocheling zijn moest het straks nog mislopen. Dat is het eerste dat de coach ons ook zei: als we nog terug naar Minnesota moeten voor een vijfde en beslissende match, dan is de kans klein dat we het nog halen. Het is een beetje now or never, dit is het moment dat we moeten grijpen."



Geprikkeld door pers

"In de Amerikaanse pers schreven ze na onze overwinning vrijdag vooral dat Minnesota niet klaar was om te spelen en kregen wij niet veel krediet: dat stéékt wel en dat leeft ook binnen de ploeg. En tegelijk belichten ze ook de situatie van Candace Parker (de sterspeelster bij LA, red.) die na negen jaar in de WNBA nog altijd geen titel won: voor de media moet zij bewijzen dat ze het verdient. Het zijn zaken die ons kunnen helpen."



Filmen in kleedkamer

"Er is toch veel meer mediabelangstelling dan anders. In de WNBA is het de gewoonte dat de kleedkamer vóór en na elke match een halfuur open is voor de media. Vooraf valt dat mee, dan maken ze meestal beelden voor filmpjes. Best wel vervelend als ze filmen hoe ze je schoenen aantrekt of je haar doet (lacht). Nadien komen er doorgaans zo'n twintig tot dertig journalisten in de vestiaire en dan moet je dertig minuten wachten voor je eindelijk kan gaan douchen. Als je niet aan spelen toe komt, zit je er doorgaans voor spek en eieren bij. Over een kampioenenfeest heb ik nog niets horen zeggen. Beetje raar maar misschien maar best - zo blijven we bij de zaak."