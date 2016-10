Liang Wenbo verslaat Judd Trump voor eerste rankingtitel

Door: redactie

16/10/16

Neil Robertson en Liang Wenbo in actie in 2015. © photo news.

Liang Wenbo (WS-20) heeft in Manchester de eerste editie van het English Open snooker op zijn palmares gebracht. In de finale nam de 29-jarige Chinees met 9-6 de maat van de Engelsman Judd Trump (WS-3), vorige week in Boekarest nog winnaar van het European Masters.

"The Fearless" kwam het best uit de startblokken en bouwde met breaks van 95, 95, 76 en 92 een 5-3 voorsprong op in de eerste sessie. In de avondsessie ging het eerste frame met een break van 132 naar Trump, waarna Wenbo met breaks van 84 en 98 verder uitliep. Trump knokte zich nog terug tot 7-6, maar moest zijn meerdere erkennen in Wenbo, die zijn eerste rankingtitel uitbundig vierde. Hij is de 56e speler in de geschiedenis die een rankingtoernooi wint en de vierde Aziaat, na zijn landgenoot Ding Junhui, de Hongkonger Marco Fu en de Thai James Wattana.



Twee keer had Wenbo al net naast die eerste titel in een full ranking gegrepen. In 2009 was hij runner-up in het Shanghai Masters, vorig jaar in het UK Championship. "Ik ben heel erg blij", reageerde Wenbo. "Elf jaar heb ik hier op moeten wachten. In snooker is ervaring dan ook heel belangrijk en je moet wat geduld kunnen oefenen. Op het einde had ik het toch moeilijk om kalm te blijven. Gelukkig heb ik de zege toch nog over de streep kunnen trekken. Ik wil Ronnie O'Sullivan bedanken. Snooker is een leerproces en zijn tips hebben me daar veel bij geholpen. De voorbij jaren heb ik enorm veel van hem opgestoken."



"Wenbo was vandaag de betere speler", erkende Trump. "Hij was enorm goed op de lange ballen en liet hoge break optekenen. Ik was onmiddellijk op achtervolgen aangewezen en Wenbo bleef me onder druk zetten. De wetenschap dat je fouten genadeloos afgestraft worden, maakte dat ik niet in mijn eigen spel kon komen."



Wenbo streek voor de zege 70.000 pond (87.000 euro) op. Trump moest het met 30.000 pond (33.000 euro) stellen. Op de wereldranglijst klimt Wenbo van de twintigste naar de twaalfde plaats op. Trump blijft de nummer drie van de wereld. Luca Brecel, die in Manchester in de eerste ronde sneuvelde, blijft status quo op 31.