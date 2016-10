Laura Gonzalez Escallon golft volgend jaar op allerhoogste niveau

Bewerkt door:

16/10/16 - 22u58 Bron: Belga Bewerkt door: Peter Luysterborg

Laura Gonzalez Escallon mag volgend jaar op het allerhoogste niveau van het vrouwengolf uitkomen. De 26-jarige Waals-Brabantse verzekerde zich van haar plaats in de Amerikaanse LPGA Tour door in Daytona Beach (Florida) derde te worden in het Symetra Tour Championship (Symetra Tour/200.000 dollar).