Nicolas Colsaerts eindigt 49ste op British Masters

16/10/16 - 20u46 Bron: Belga

Na een ultieme ronde van 69 slagen, twee onder par, is Nicolas Colsaerts in het Britse Chandlers Cross op de 49ste plaats geëindigd op het British Masters golftoernooi (EPGA/3.333.700 euro).

Colsaerts, die het op de derde dag met een ronde van 76 slagen compleet liet afweten, telt met een totaal van 281 slagen in de eindstand vijftien slagen meer dan de Noor Alexander Noren, die zich de beste toonde en twee slagen voorsprong telt op de Oostenrijker Bernd Wiesberger.



Voor Noren is het al de derde overwinning dit seizoen. Zo won de 34-jarige uit Stockholm in juli de Scottish Open waarna hij zich in september de beste toonde in de European Masters. Noren, die aan zijn zevende European Tour-zege toe is, houdt aan zijn overwinning 558.000 euro over.