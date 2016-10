Eerste prijs voor Friedrichshafen met Vital Heynen aan het roer

Door: redactie

16/10/16 - 20u24 Bron: Belga

© afp.

Volleybalclub Friedrichshafen heeft, met nieuwe coach Vital Heynen, de Duitse Supercup gewonnen. Het team van Heynen, dertienvoudig Duits kampioen, versloeg in Berlijn regerend kampioen en bekerwinnaar BR Volleys met 3-0 (25-16, 25-20 en 25-21). Friedrichshafen revancheerde zich zo voor de nederlaag in de play-offs vorig seizoen. Vital Heynen werd deze zomer hoofdcoach van de Duitse topclub.



Naast coach Heynen zit er met speler Tomas Rousseaux nog een Belg in het team. Hij mocht starten zondag en zette een sterke prestatie neer.



Vanaf begin 2017 komt Heynen ook aan het hoofd van de Red Dragons, de Belgische nationale mannenploeg.