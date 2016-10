Dochter topsprinter Tyson Gay doodgeschoten

Door Peter Luysterborg/Bavo Boutsen

16/10/16 - 17u58

Tyson Gay samen met dochter Trinity. © Twitter.

Trinity Gay, de 15-jarige dochter van de Amerikaanse sprinter Tyson Gay, is vanochtend doodgeschoten in een restaurant in Lexington, Kentucky.

De schietpartij zou zich rond vier uur vannacht Amerikaanse tijd hebben voorgedaan. Goed een uur later overleed Trinity Gay aan haar verwondingen in de nek. Ooggetuigen en politie verklaarden dat er schoten vielen vanuit twee zwarte wagens. Trinity zou zich in geen van beide voertuigen hebben bevonden. Meer details over het fatale schietincident ontbreken nog.



Trinity was zelf ook een begenadigd sprintster in de jeugdcategorieën. Vader Tyson hield zich dezer dagen bezig met een carrièreswitch en zou zich voortaan gaan toeleggen op een uitdaging in het Amerikaans bobsleeteam.



Gay toonde zich perplex over de dood van zijn dochter in een reactie bij het Amerikaanse tv-station Lex 18. "Ik heb geen idee wat er gebeurd is", zegt de topspurter. "Ik ben helemaal in de war. Vorige week was ze nog bij ons. 'It's so crazy'."



Tyson Gay pakte met het Amerikaanse aflossingsteam zilver op de 4x100 meter op de Olympische Spelen van Londen 2012. Later moest hij die medaille wel opnieuw inleveren nadat hij in 2013 positief testte op steroïden.