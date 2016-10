Skivedette Anna Veith mist seizoensopener in Sölden

Door: redactie

16/10/16 - 15u56 Bron: Belga

De Oostenrijkse skivedette Anna Veith zal er volgende week zaterdag niet bij zijn in de opener van het wereldbekerseizoen. Ze is nog steeds niet hersteld van een zware knieblessure, die ze in oktober van vorig jaar opliep.

De 27-jarige Veith won zowel in 2014 als 2015 de algemene wereldbeker en veroverde olympisch goud in 2014 op de super-G onder haar meisjesnaam Fenninger. In april stapte ze in het huwelijksbootje met Manuel Veith, een voormalig snowboarder.



Veith is zaterdag niet de enige belangrijke afwezige op de reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden. Ook de Duitse Viktoria Regensburg is out met een blessure. De Amerikaanse Lindsey Vonn laat de eerste wereldbekermanche aan zich voorbijgaan. Ze verklaarde zich dit seizoen te concentreren op de afdaling en de super-G.