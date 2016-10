Benjamin Harmegnies pakt zilver in Glasgow

Door: redactie

16/10/16 - 13u04 Bron: Belga

Drie weken nadat judoka Benjamin Harmegnies (+100 kg) brons veroverde op de Grand Prix van Zagreb vulde hij vandaag op de European Open van Glasgow zijn palmares aan met zilver. Juniore Gabriella Willems (-70 kg) greep net naast een bronzen medaille.

Zwaargewicht Harmegnies (IJF 41) verloor de finale tegen de Fransman Nabil Zalagh (IJF 67) met twee strafpunten tegen één. In zijn eerste kamp in Glasgow had hij met yuko gewonnen van de Duitser Dino Pfeiffer (IJF 74). In de halve finales zette Harmegnies de Sloveen Vito Dragic (IJF 73) met ippon opzij. In de strijd voor goud stonden onze landgenoot en Nabil Zalagh voor de eerste keer in hun carrière tegen over elkaar. In een evenwichtige kamp kon geen van beiden scoren zodat de strafpunten doorslaggevend werden. Zalagh was eind juni al goed voor brons op de Grand Prix van Boedapest.



Middengewicht Gabriella Willems moest met twee strafpunten tegen één het brons aan de regerende Italiaanse kampioene Carola Paisonni (IJF 87) laten. Willems begon overtuigend met een ipponzege tegen de Canadese Alix Renaud-Roy (IJF 46), maar had in de halve finales geen kans tegen de Britse Katiejemima Yeatsbrown (IJF 54), die haar binnen de drie minuten opzadelde met yuko en ippon. Yeatsbrown maakte na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro een geslaagde overstap van de -63 kg naar de -70 kg, met een zilveren medaille op de European Open van Tallinn en nu goud in Glasgow.



Zaterdag pakte juniore Myriam Blavier brons in de categorie tot 52 kg.



Willems en Blavier nemen volgende maand allebei deel aan het Europees kampioenschap voor beloften, dat op 11 november in Tel Aviv van start gaat.