Timur Nikarkhoev is Belgisch kampioen bij supermiddengewichten

Door: redactie

16/10/16 - 11u53 Bron: Belga

Timur Nikarkhoev is de nieuwe Belgische bokskampioen bij de supermiddengewichten. Hij pakte gisteravond in Thieu de vacante titel door in de vijfde ronde Evariste Kabongo met knock-out te verslaan. Nikarkhoev telt nu 11 zeges in 12 kampen.