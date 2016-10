EK schaatsen 2017 verplaatst van Warschau naar Heerenveen

Door: redactie

16/10/16 - 11u28 Bron: Belga

De piste in Heerenveen. © anp.

De Europese kampioenschappen schaatsen allround en sprint van 2017 worden gehouden in het Nederlandse Heerenveen. Thialf neemt het evenement over van Warschau. De Poolse hoofdstad moest het EK teruggeven vanwege problemen met de schaatsbaan, zo meldde de Internationale Schaatsunie (ISU) vandaag. Het toernooi voor mannen en vrouwen vindt plaats van 6 tot en met 8 januari.

Nadat de problemen in Warschau zich hadden geopenbaard, besloot de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) zich aan te bieden als alternatief met het gerenoveerde Thialf als locatie. "We zijn blij dat de KNSB het toernooi kan overnemen. De Nederlanders hebben veel ervaring en we vertrouwen erop dat het ondanks de korte voorbereidingstijd een mooi EK wordt", zei de Nederlandse ISU-voorzitter Jan Dijkema.



Het is de eerste keer dat het EK volgens een nieuw format wordt gehouden. Het gaat nu om zowel een allround- als een sprinttoernooi.