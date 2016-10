Halle-Gooik ondanks zege uitgeschakeld in UEFA Cup Futsal

Door: redactie

16/10/16 - 08u47 Bron: Belga

Halle-Gooik heeft zich niet voor de hoofdronde van de UEFA Cup Futsal kunnen plaatsen. De Belgische kampioen won gisteren nog wel zijn laatste groepswedstrijd, 4-3 tegen het Bosnische Sarajevo.

Eerder had Galle-Gooik op het mini-toernooi in het Italiaanse Foligno 2-2 gelijkgespeeld tegen gastclub Rieti en met 5-1 verloren van het Portugese Sporting. Met vier punten eindigde het op de derde plaats in de groep. Rieti eindigde ook met vier punten, maar stoot dankzij een beter doelsaldo als tweede door.