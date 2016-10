Door: redactie

16/10/16 - 08u07 Bron: Belga

EK Rugby

De Belgen zijn er gisteren in het Spaanse Madrid niet in geslaagd een medaille te veroveren op het Europees kampioenschap vrouwenrugby. In de wedstrijd om het brons moesten ze een 74-5 nederlaag slikken tegen Rusland. Gastland Spanje kroonde zich tot Europees kampioen door Nederland in de finale met 35-7 te verslaan.