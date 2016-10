Door: redactie

16/10/16 - 08u05 Bron: Belga

Kim Huybrechts. © getty.

Kim Huybrechts (PDC-13) heeft zich zaterdag in Sindelfingen voor de achtste finales van het German Darts Championship geplaatst. Hij deed dat door de Engelsman Ted Evetts (PDC-117) met 6-4 te verslaan. De Engelsman Steve West (PDC-65), die in de tweede ronde zijn landgenoot Stephen Bunting (PDC-17) met 6-2 uitschakelde, is zijn volgende tegenstander.