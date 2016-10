Nieuw volleybalseizoen van start zonder verrassingen

Door: redactie

De eerste zaterdag van het nieuwe volleybalseizoen is verlopen zoals verwacht, met drie uitzeges. In de wedstrijd tussen Gent en Maaseik was het verschil het grootst. De Limburgers konden de goede lijn - nadat eerder deze week de Champions Cup gewonnen werd - doortrekken. De thuisploeg bood wel wat weerwerk, maar kon daar geen setwinst uitpuren. Het werd 19-25, 19-25 en 22-25.

Amigos Zoersel kon dan weer wel een set thuishouden tegen Haasrode Leuven. In de derde set overtuigde Amigos, maar in de andere sets was Leuven dan weer de betere: 20-25, 21-25, 25-16, 18-25.



De meeste spanning was er in de Hel van Menen. Aalst opende er het best en pakte de eerste twee sets nipt, maar na vier sets was alles over te doen en moest een tiebreak de winnaar aanduiden. Voor Menen scoorden zowel Sarnecki als Gorski meer dan twintig punten, maar Aalst pakte de zege: 22-25, 24-26, 25-20, 25-19, 12-15.



Het zwaartepunt van de eerste speeldag ligt op zondag. De enige Waalse ploegen uit de reeks, Waremme en Guibertin, staan dan tegenover elkaar. Maar de echte topper van het openingsweekend wordt in Deurne gespeeld. Daar staat een heruitgave van de bekerfinale, Antwerpen-Roeselare, op het programma.