Wauters wint onder toeziend oog van Johnson en Snoop Dogg: "Meer aandacht voor hen dan voor ons"

Valerie Hardie

15/10/16 - 23u45

Snoop Dogg gaat op de foto met Magic Johnson © Twitter.

Ann Wauters, een icoon in het basketbal, staat met de LA Sparks in de finale van de WNBA. Twee zeges zijn al binnen, nog één te gaan. Wij houden u dagelijks up to date over hoe het haar vergaat. We belden haar daags na de eerste thuiszege in Los Angeles.

Lou, oudste dochter van Ann en Lot, moedigt Ann Wauters aan door met een bord voor de Sparks te zwaaien. © -.

"En óf we gedreven aan die derde match zijn begonnen! Ongelooflijk hoe agressief we op de bal en in de rebound waren, het verschil met de vorige match was gigantisch. Je voelde meteen dat wij de zege méér wilden dan Minnesota. Zij konden aanvallend maar een handvol rebounds nemen. Wij speelden ook veel meer naar de ring, terwijl we in game two eerder voor jump shots gingen die op de koop toe niet vielen. Het tweede kwart kwam Minnesota nog even terug tot acht punten maar al bij al controleerden we heel de wedstrijd."



"Er daagde toch 8.000 man op in het Galen Center. Gelukkig want in eerste instantie leek de opkomst tegen te vallen - tot onze grote ontgoocheling. Maar blijkbaar waren er verkeersproblemen in de buurt van de zaal. Ook Snoop Dog kwam kijken. Hij trok uiteraard nog meer de aandacht dan de speelsters (lacht), zeker toen hij aan de rust op de foto ging met Magic Johnson. Morgen verhuizen we wel terug naar Staples Center, waar we toch 10.000 toeschouwers verwachten. Het zou schitterend zijn moesten we daar kampioen kunnen spelen."



"We zijn op veertig minuten van de titel. Ook al speede ik zelf nog niet in de finale, toch zou die titel veel voor mij beteken. Je kan niet het gevoel vervangen van zelf op het terrein te staan maar uiteindelijk leef en train je toch vijf maanden samen en werk je samen naar één doel toe. Ook al was mijn rol anders dan ik in het verleden gewend was, ik zou toch trots zijn als we kampioen spelen."



"Na de overwinning zijn we zeker niet gaan feesten. De sfeer in de kleedkamer was meer ingehouden dan na de zege in Minnesota. Misschjien omdat we beseffen dat het nog geen tijd is om te vieren nu we zo dicht bij die titel zijn. Er zit ook maar één dag rust voor de vierde match en vermits de starters weer veel minuten maakten, kunnen zij hun rust goed gebruiken om zo fris mogelijk te zijn voor de hopelijk beslissende match."