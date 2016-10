Nafissatou Thiam verkozen tot "rijzende ster" van Europese atletiek

Door: redactie

15/10/16 - 23u59 Bron: Belga

© getty.

Nafissatou Thiam is op een gala van de Europese Atletiekfederatie in het Portugese Funchal tot rijzende ster van de Europese atletiek verkozen. De 22-jarige olympische zevenkampkampioene haalde het in een stemming bij fans, media, de leden van de Europese federatie en een expertenpanel voor de Britse sprintster Dina Asher-Smith en de Kroatische speerwerpster Sara Kolak.