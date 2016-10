Antwerp Giants blijft alleen leider, Charleroi verliest opnieuw

Door: redactie

15/10/16 - 23u54 Bron: Belga

De vreugde bij de Antwerp Giants is groot. © Twitter.

De Antwerp Giants hebben op de vierde speeldag van de Euromillions Basket League hun vierde zege geboekt. In Luik wonnen de Antwerpenaren met 80-91. In Charleroi blijft het crisis. Spirou verloor met 89-97 van Aalst.

De Giants bevestigden gisteren hun topvorm en ongeslagen status nog eens in Luik. Charleroi daarentegen leed vandaag zijn derde nederlaag in vier partijen. In eigen huis kon Spirou tegen Aalst geen vervolg geven aan de overwinning van woensdag tegen Limburg United. De 89-97 nederlaag is een slechte repetitie voor hun openingsmatch in de Champions League dinsdag tegen Besiktas. Aalst blijft door de zege tweede.



Op de derde stek staat het verrassende Brussels. De hoofdstedelingen versloegen Bergen met 72-62. Voor de Henegouwers was het de derde nederlaag op rij. Landskampioen Oostende ten slotte pakte op de valreep de zege in Hasselt bij Limburg United (78-79). De laatste wedstrijd van de vierde speeldag, tussen Leuven en Willebroek, vindt woensdag om 20u30 plaats.