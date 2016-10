Niet 'Junior' Bauwens, wél Steve Jamoye verovert in Gent Beneluxtitel bij superlichtgewichten

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Steve Jamoye is afgelopen nacht tijdens het 18de Gents Boksgala Beneluxkampioen bij de superlichtgewichten geworden. De bokser uit Seraing haalde het in een volgelopen Topsporthal Vlaanderen van Jean-Pierre 'Junior' Bauwens op punten (95-96, 93-97 en 94-97). Voor Jamoye was het zijn 20e zege in 24 kampen. Bauwens incasseerde zijn derde nederlaag in 43 kampen.