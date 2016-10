Ahmed El Hamwi kroont zich tot Belgisch kampioen bij de superlichtgewichten

Door: redactie

14/10/16 - 23u57 Bron: Belga

Ismail Abdoul en Janne Forsman in actie op het boksgala van 29 april. © belga.

Ahmed El Hamwi heeft zich vanavond op het 18e Gents Boksgala in de Topsporthal tot Belgisch kampioen bij de superlichtgewichten gekroond. In een kamp om de vacante titel versloeg de 31-jarige El Hamwi Meriton Karaxha op punten (97-92, 96-93 en 98-91) na een bijzonder pittig en boeiend duel. Hij boekte zo in zijn 23e profkamp zijn 13e zege.

Van bij de eerste gong begonnen beide boksers heel offensief aan de titelstrijd. De avond voordien al, tijdens de weging, was de sfeer tussen beiden al explosief en dienden ze al tot de orde geroepen worden. Dit alles kreeg een vervolg in de kamp. Op het einde van de eerste ronde pakte de 24-jarige Meriton Karaxha uit met enkele snedige combinaties.



El Hamwi benutte in de volgende drie ronden zijn ervaring en daagde Karaxha meermaals psychologisch uit. De daaropvolgende ronden verliepen gelijk. Karaxha verbruikte veel energie, maar El Hamwi had steeds raad op de aanvallen van zijn opponent. In de vijfde ronde pakte Karaxha onmiddellijk uit met enkele rake slagen, maar ook El Hamwi liet zich niet onbetuigd en ging aardig in het verweer.



De jabs van El Hamwi bleven echter accurater dan die van Karaxha. Laatstgenoemde werd in de negende ronde even geteld. Het sein dan voor El Hamwi om fors door te gaan. Karaxha begon aangeslagen aan de slotronde, maar bleef doorgaan en haalde de volle kamp, maar wist dan al dat de titel niet voor hem zou zijn.