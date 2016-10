Skiester Lindsey Vonn laat WB in Sölden aan zich voorbij gaan

Door: redactie

14/10/16 - 23u33 Bron: Belga

Lindsey Vonn (R). © ap.

De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn zal zaterdag 22 oktober niet deelnemen aan de reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden, de eerste wereldbekermanche. Dat maakte de koningin van de snelheidsdisciplines in het alpineskiën vrijdag bekend op haar Facebookpagina.

"Jammer genoeg ga ik niet naar Sölden voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Ik ben teleurgesteld dat ik er niet deelneem, maar ik focus mij dit seizoen op de afdaling en de Super G", schreef Vonn, die komende dinsdag haar 32e verjaardag viert.



De Amerikaanse laat de reuzenslalom in Sölden aan zich voorbijgaan zodat ze de promotour van haar boek Strong is the new Beautiful kan voortzetten. In 2011 toonde Vonn zich de snelste op de Rettenbachgletsjer. De voorbije drie edities stond ze niet op de startlijst in Sölden.