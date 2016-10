"Magic Johnson heeft een grote indruk nagelaten op ons"

Door: Valerie Hardie

Ann Wauters, een icoon in het basketbal, staat met de LA Sparks in de finale van de WNBA. Eén zege is al binnen, nog twee te gaan. Wij houden u dagelijks up to date over hoe het haar vergaat. We belden haar enkele uren voor de eerste thuismatch in Los Angeles.

"De laatste training is net achter de rug en je merkt dat de focus er weer is. Na de eerste match waren we euforisch en hoe je het ook draait of keert, dat leidde toch tot concentratieverlies in de tweede wedstrijd. Terwijl het bij Minnesota net omgekeerd was: zij moésten winnen. Nu is het besef er bij ons dat we straks wel echt moeten winnen. Er werd minder gelachen en scherper getraind. Dat is een positief teken want meestal spelen we dan beter."



"De sleutel zal in de rebound liggen. In de tweede match deden we het verschrikkelijk onder de borden. Minnesota kon 30 punten scoren uit aanvallende rebounds of uit transities. Als we die kunnen wegnemen, dan maken we een goede kans." Lees ook "Van alle steden waar ik in de States al woonde, is LA toch het prettigst"

"We staan weer met beide voetjes op de grond"

"Om ons op te peppen, houden we er altijd een ritueel op na. Onderweg van de kleedkamer naar het plein begint Nneka Ogwumike altijd een ritme te slaan en dan wordt de naam van één speelster geroepen die dan in het midden van de cirkel een dansje moet doen. Ik ontsnap daar jammer genoeg ook niet aan - 't is niet mijn favoriete bezigheid (lacht)."



"We spelen vanavond niet in het Staples Center (de hockeyploeg LA Kings palmt de zaal in, red.) maar in het Galen Center, waar ze wel 'onze' vloer zijn komen leggen. In de NBA hebben de LA Lakers en LA Clippers ook hun eigen parket en dat wordt altijd veranderd in functie van wie speelt. Als ze op kerstdag spelen dan zit er zelfs maar een paar uur tussen om die te wisselen omdat ze dan alletwee in het Staples Center spelen. Zot, hé."