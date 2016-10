Nicolas Colsaerts klimt naar veertiende plaats na tweede ronde

Door: redactie

Nicolas Colsaerts is vandaag in het Engelse Chandlers Cross met een tweede ronde in 67 slagen, vier onder par, naar de veertiende plaats opgerukt in het British Masters golftoernooi (EPGA/3 miljoen pond). Na een eerste ronde in 69 slagen was de 34-jarige Brusselaar 21e.