Acheampong is jarig maar valt volledig uit de lucht (en nog 6 andere sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Door: redactie

16/10/16 - 08u00

© kos.

video Anderlechtspeler Frankie Acheampong die vergeet dat hij verjaart, file tijdens het WK wielrennen voor beloften in Qatar en tenniser Kyrgios die zich weer van zijn arrogantste kant laat zien. U zag het afgelopen week samen met nog vier andere leuke sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zeven meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

Nieuwe episode in Kyrgios-hoofdstuk: Lusteloze Australiër stapt tijdens punt van het veld In zijn eersterondepartij in Shanghai gaf Nick Kyrgios al aan dat hij zich tijdens zijn wedstrijd "verveelde" en dat bleek woensdag niet anders. Oog in oog met de Duitser Mischa Zverev leek de Australiër er helemaal geen zin meer in te hebben en wilde hij nog het liefst van al zijn koffers pakken om weer huiswaarts te keren. "Kan je 'time' roepen zodat ik deze match kan afwerken en naar huis kan?", richtte de 21-jarige tennisser zich tot de umpire.



Ook op het veld leek Kyrgios er helemaal geen zin in te hebben. Hij leverde onder meer een bijzonder zwakke opslag af waarop hij nog voor het punt was gespeeld van het veld liep. Het was dan ook een koud kunstje voor zijn Duitse opponent om het af te maken, Zverev won uiteindelijk met (6-3, 6-1). "Zo kan je niet spelen Nick. Dat is onsportief", trachtte de umpire Kyrgios nog op andere gedachten te brengen. Er ontspon zich een heftige discussie langs de kant, maar Kyrgios kreeg wel wat hij wilde. Na zijn uitschakeling in de ATP van Shanghai mag hij alvast weer naar huis. Hij kreeg er nog wat boegeroep vanop de tribunes bovenop. Op Twitter excuseerde Kyrgios zich alvast. pic.twitter.com/IaHKhbgQ7Z — doublefault28 (@doublefault28) Wed Oct 12 00:00:00 MEST 2016

IJshockeyers bescheuren het nadat fan zijn 'moment de gloire' gekomen zag Grappig moment in de Ontario Hockey League, waar de Mississauga Steelheads de Guelph Storm een stevig oplawaai aan het verkopen waren. Toen de spanning er bij een stand van 7-2 voor de Steelheads al lang af was, besloot een fan voor wat opwinding te zorgen. Hij klom over de boarding en begon vervolgens (na een klein slippertje) aan het avontuur van zijn leven. Terwijl de refs het spel staakten om de veiligheid van de spelers te kunnen garanderen (dat is het protocol) liep de man heen en weer over de piste - tot groot jolijt van onder meer de spelers van Mississauga. Meanwhile in the OHL, a guy climbed the boards and ran onto the ice ¿¿ pic.twitter.com/WGb9yugrfi — Marina Molnar (@mkmolnar) Thu Oct 13 00:00:00 MEST 2016

Acheampong is jarig maar valt uit de lucht bij onze videoman Voor Anderlechtspeler Frankie Acheampong is zondag een belangrijke dag. Niet alleen speelt hij met paars-wit een belangrijke thuismatch tegen Lokeren, de Ghanees is ook jarig. Toch was dat vanmiddag nog niet doorgedrongen, tot onze videoman hem een welgemikte vraag over zijn verjaardag stelde. "Oh? Verjaar ik zondag? Meen je dat nu?", aldus de sympathieke Ghanees, met algemene hilariteit in de perszaal tot gevolg.

File in Qatar: renner moet voorbij hele rist wagens in WK voor beloften Het WK wielrennen in Qatar blijft voor beroering zorgen. In de rit voor de beloften werd nog maar eens pijnlijk duidelijk dat er te veel auto's in de koers zijn. Dat ondervond ook Pavol Kvietok. De Slowaak raakte door een valpartij achterop en moest voorbij een hele file aan wagens om opnieuw aansluiting te vinden. Kvietok moest zelfs even de berm op om zich een weg te banen. Did this bicycle rider accidentally get into a car race, or is this a bike race..? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿#UCIDoha2016 pic.twitter.com/NAzWV7Xvqz — CyclingHub (@CyclingHubTV) Thu Oct 13 00:00:00 MEST 2016

Deze onorthodoxe vrijworp maakt zijn comeback in de NBA Het ziet er niet uit, maar dat zal Chinanu Onuaku worst wezen. De rookie van de Houston Rockets scoorde in de voorbereiding tegen de New Orleans Pelicans vanaf de vrijworplijn met een onderhandse worp. Op zich reglementair, maar niet echt populair in de NBA. Onuaku scoorde zijn twee worpen en had zo een (klein) aandeel in de 116-104 zege van de Rockets.

Ongeloof Noorse commentatoren is groot bij eerste uitgoal in 15 jaar voor San Marino Stel je eens voor hoe Frank Raes en Filip Joos zouden reageren als Gibraltar had gescoord tegen de Rode Duivels. Dat zou ongeveer dezelfde reactie opleveren als deze Noorse commentatoren. Die geloofden hun eigen ogen niet toen Stefanelli na 55 minuten de gelijkmaker in Oslo tegen de netten duwde. Het eerste uitdoelpunt in een officiële wedstrijd sinds 25 april 2001 voor de dwergstaat. Toen speelde San Marino 1-1 gelijk bij Letland, nadat het enkele maanden eerder met 10-1 verloor van onze Rode Duivels.



Noorwegen trok de scheve situatie in het slot wel recht door nog drie keer te scoren en uiteindelijk met 4-1 te winnen. Det blir laga TV historie i @vgsporten ¿¿@HulkmeisterB @VGJamel @mortenstokstad pic.twitter.com/rej6fWXmjH — Lars Ørjan Nese (@unilars) Tue Oct 11 00:00:00 MEST 2016