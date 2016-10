Jasper Aerents wil voortrekker zijn bij nieuw 4x100m-zwemteam

© belga.

Zwemmer Jasper Aerents wil een voortrekker worden van de nieuwe 4x100m-estafetteploeg, een belangrijk argument voor Sport Vlaanderen om zijn contract te verlengen. Ook individueel wil hij nog progressie maken. Dat bepaalde in hoofdzaak zijn overstap van coach Rik Valcke naar de Brugse Zwemkring en het trainersduo Stefaan Obreno/Bruno Claeys.

De succesrijke aflossingsploeg, die onder meer olympische finales haalde in 2012 en 2016, zag de voorbije weken Glenn Surgeloose, Emmanuel Vanluchene en Dieter Dekoninck afhaken.



"Ik heb tijdens de onderhandelingen met Sport Vlaanderen duidelijk gesteld dat ik me geroepen voelde een voortrekkersrol te spelen om de nieuwe generatie de aansluiting met de wereldtop te laten maken", aldus Aerents. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn ervaring op de Olympische Spelen, WK's en EK's de jeugd kan helpen om de kloof te dichten. Het talent is er. Het is belangrijk dat zij niet zomaar voor de leeuwen worden gegooid."



Als rasechte sprinter wil Aerents ook in de individuele finales van de 50 en de 100 meter vrije slag nog progressie maken. "Na Rio heb ik de vier jaar samenwerking met Rik Valcke geëvalueerd. Ik kwam tot het besluit dat ik zeker progressie heb gemaakt, maar dat ik individueel op de momenten van de waarheid onder de verwachtingen bleef. Zonder Rik ook maar iets te verwijten, leek het mij dus beter om andere oorden op te zoeken. In eerste instantie ben ik gaan praten met mijn moederclub, Brugse Zwemkring, waar ik de afgelopen jaren ook steeds op kon terugvallen. Onmiddellijk bleek dat ik met Stefaan Obreno op dezelfde lijn zat. Uiteraard heeft hij als gewezen bondscoach bijzonder veel knowhow over jaar- en weekprogramma's. Zowel praktisch als zwemtechnisch bekeken zit ik in Brugge goed."



WK kortebaan

Het grootste doel dit najaar is het WK kortebaan in het Canadese Windsor (6-11 december). "Ter voorbereiding zwem ik dit weekend de provinciale kampioenschappen in Brugge. Daarna volgen het Zwemfestival van Aken (21-23 oktober) en het BK in Gent van midden november."



Op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro werd Aerents met de estafetteploeg zesde in de finale van de 4x100 meter vrije slag. Op de 50 meter vrije slag strandde hij in de reeksen.