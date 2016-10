Zwemmer Jasper Aerents traint niet langer bij Rik Valcke

Door: redactie

Jasper Aerents traint voortaan deels in Wachtebeke en deels in Brugge bij zijn moederclub Brugse Zwemkring, waar hij begeleidt wordt door ex-bondscoach Stefaan Obreno en ex-international Bruno Claeys. Zijn samenwerking met Rik Valcke wordt "in de beste verstandhouding" op een laag pitje gezet.

Tot aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro maakte de 23-jarige Aerents deel uit van de Elitegroep, die onder Rik Valcke en Wauter Derycke in Wachtebeke trainde. "Na de Spelen hebben we het trainingscentrum van Wachtebeke opgedoekt en geïntegreerd in het trainingscentrum van Antwerpen, waar alle moderne apparatuur aanwezig is om te filmen en te analyseren", weet Koen Van Buggenhout, Topsportcöordinator bij de Vlaamse Zwemfederatie. "Voor Jasper Aerents zou dat betekenen dat hij dagelijks vier keer de verplaatsing Assenede-Antwerpen zou moeten combineren met zijn studies in Gent en zijn dagelijks leven in Assenede. Dat zou zware druk leggen op de rustpauzes, die iedere topsporter moet respecteren om de topvorm te bestendigen. Hij heeft dus aangedrongen op een andere formule en samen met Rik Valcke hebben wij het concept bedacht om deels opnieuw in Wachtebeke en deels opnieuw in Brugge te gaan trainen, waar hij trouwens vier jaar geleden de samenwerking met Rik Valcke heeft opgestart."



"Als lid van de Brugse Zwemkring zijn Stefaan Obreno en Bruno Claeys trouwens geen onbekenden voor hem", vult Rik Valcke aan. "Hun aanpak leunt aan bij de manier waarop hij gemotiveerd wil blijven verder trainen. Zijn sportief programma wordt met mij besproken en hij blijft de volledige steun genieten van Sport Vlaanderen en de Vlaamse Zwemfederatie, inclusief de onontbeerlijke lactaattesten en buitenlandse stages."



"Wij gaan proberen om Jasper meer plezier te laten beleven aan het racen", aldus Stefaan Obreno. "Op grote evenementen was hij altijd top in de estafettewedstrijden, maar individueel leek hij altijd te bezwijken onder de druk. Jasper is nog steeds heel ambitieus, het is onze rotsvaste overtuiging dat wij hem nog beter kunnen maken. Jasper is ondertussen gehuwd en wil dit jaar zijn studies beëindigen door zijn laatste jaar niet meer te splitsen. Ook dat zal straks de druk doen verminderen."



Op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro werd Aerents met de estafetteploeg zesde in de finale van de 4x100m vrije slag. Op de 50m vrije slag strandde hij in de reeksen.