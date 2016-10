Door: Valerie Hardie

13/10/16 - 21u20

© photo_news.

Ann Wauters, een icoon in het basketbal, staat met de LA Sparks in de finale van de WNBA. Eén zege is al binnen, nog twee te gaan. Wij houden u dagelijks up to date over hoe het haar vergaat. We belden haar daags voor de eerste thuismatch in Los Angeles.

"Ik ben terug aangekomen in LA, waar het bewolker is dan anders maar waar het toch aangenamer is dan het kille Minnesota. Ik moet zeggen: van alle steden waar ik in de States al woonde, is LA toch het prettigst. Heel de zomer konden we genieten van het warme klimaat en van het strand. Ons appartement ligt, samen met dat van de andere speelsters, op zo'n 500m van Venice Beach, dan krijg je vanzelf een vakantiegevoel."



"De kinderen gingen ook geregeld en graag naar Santa Monica. In de verkeersvrije straten kan je er fijn wandelen en winkelen en voor de kids is vooral de Pier het paradijs, ze noemen dat de kermis. Uiteraard hebben we de toerist ook uitgehangen en bezochten we Universal Studios en Hollywood. Zelf heb ik ook de concerten van Beyoncé en Adele kunnen meepikken."



Kwetsbaar

"Maar basket dus. Zoals ik al zei: we staan weer met beide voetjes op de grond. Uit de tweede match bleek hoe kwetsbaar we soms zijn. Daarom is het belangrijk om morgen die derde match te winnen en als ons dat lukt, dan geef ik ons zondag een goede kans om het af te maken. Maar verliezen we morgen, dan zou het wel eens héél moeilijk kunnen worden. Het voordeel is dat er nu twee dagen tussen de matchen zaten, want je merkt toch dat er bij enkele speelsters wat vermoeidheid op zit. Dat krijg je natuurlijk als de coach maar voor zeven speelsters kiest, terwijl die van Minnesota iedereen gebruikt. Of ik op minuten hoop? Laat ons zeggen dat ik klaar sta om in te komen en in om het even welke situatie de ploeg wil helpen."



Turkije

"Het avontuur zit er hier bijna op. En na vijf maanden heb ik ook wel zin om naar huis te gaan. Niet dat ik lang in België zal blijven. In Turkije staat de eerste competitiematch met Kayseri op 22 oktober op het programma, vier dagen later de eerste Europese match. Dat was het nadeel van die olympische break in augustus, daardoor duurt het seizoen langer dan anders."