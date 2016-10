Jean-Pierre Bauwens mikt op Beneluxtitel bij superlichtgewichten

Door: redactie

Vanavond vond in het Biznis Hotel te Lokeren de weging plaats van de voornaamste deelnemers aan het 18e Gents Boksgala. Morgen bokst Jean-Pierre Bauwens in de Gentse Topsporthal tegen Steve Jamoye om de Beneluxtitel bij de superlichtgewichten. "Ik ben goed voorbereid", liet Bauwens optekenen.

"Een goede voorbereiding is noodzakelijk, want ik tref een zeer ervaren en goede tegenstander", stelde Bauwens. "Samen met mijn trainer heb ik een goede tactiek uitgedokterd hoe we de kamp gaan aanvatten. Het komt erop aan niet meteen mee te gaan in het gevecht. Ik mag geen gaten vrijgeven en vooral niet te offensief beginnen. Dat is misschien tegen mijn aard, maar ik heb ook een pak meer ervaring opgebouwd en let nu op alle details. Mentaal en fysiek ben ik in orde. Wat er volgt na deze kamp? Dat zien we dan wel. Ik wil natuurlijk weer aan de top staan in Europa, maar eerst wil ik kampioen van de Benelux worden."



Morgenavond staat er in dezelfde gewichtsklasse ook nog een Belgische titel op het spel. Daarin staan Meriton Karaxha en Ahmed El Hamwi tegenover elkaar. Na de weging konden beiden maar net van elkaar gescheiden worden. "Ik zal morgen wel revanche nemen voor dit gebeuren", verklaarde Karaxha. "Ik ben er vrij zeker van dat ik opnieuw het pleit ga winnen. De kamp zal vlug afgelopen zijn, zeker na wat vanavond gebeurde. De verworven Belgische titel wil ik daarna onmiddellijk vacant zetten. Het is mijn doel om alsmaar hogerop te geraken en verder te werken aan mijn palmares."