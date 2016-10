Futsalkampioen Halle-Gooik verliest met 5-1 van titelfavoriet Sporting

Door: redactie

13/10/16 - 20u34 Bron: Belga

© Twitter.

UEFA Futsal Cup

Halle-Gooik heeft in het Italiaanse Foligno zijn tweede wedstrijd van de hoofdronde van de UEFA Futsal Cup (de Champions League in het zaalvoetbal, zeg maar) met 5-1 verloren van het Portugese Sporting. Voor Sporting, in 2011 runner-up in de UEFA Futsal Cup en één van de favorieten voor de eindzege dit jaar, scoorden Caio, Diogo, Alex Merlim, Leo en Fortino (penalty). Leitao milderde voor Halle-Gooik.



De Belgische kampioen speelde gisteren 2-2 gelijk tegen het Italiaanse Rieti. Zaterdag neemt Halle-Gooik het in groep 5 nog op tegen Sarajevo. De eerste twee van elke poule stoten door naar de eliteronde, die van 22 tot 27 november afgewerkt wordt.